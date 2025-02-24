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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Physicians房地產信託(DOC-US)EPS預估上修至0.23元，預估目標價為24.00元

鉅亨網新聞中心 2025-02-24 20:15


根據FactSet最新調查，共6位分析師，對Physicians房地產信託(DOC-US)做出2025年EPS預估：中位數由0.22元上修至0.23元，其中最高估值0.26元，最低估值0.13元，預估目標價為24.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年
最高值0.26(0.26)0.340.38
最低值0.13(0.13)0.190.38
平均值0.22(0.21)0.280.38
中位數0.23(0.22)0.30.38

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值29.28億30.67億31.42億32.84億
最低值26.44億27.10億29.61億32.84億
平均值27.96億29.23億30.52億32.84億
中位數27.97億29.03億30.52億32.84億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS0.770.930.920.560.36
營業收入16.45億18.96億20.61億21.81億27.00億

詳細資訊請看美股內頁：
Physicians房地產信託(DOC-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSDOC

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