鉅亨速報 - Factset 最新調查：智邦(2345-TW)目標價調升至872元，幅度約3.2%
鉅亨網新聞中心 2025-02-20 22:10
根據FactSet最新調查，共10位分析師，對智邦(2345-TW)提出目標價估值：中位數由845元上修至872元，調升幅度3.2%。其中最高估值960元，最低估值620元。
綜合評級 - 共有10位分析師給予智邦(2345-TW)評價：積極樂觀10位、保持中立0位、保守悲觀0位。
智邦(2345-TW)今(20日)收盤價為706元。近5日股價下跌2.62%，相關通信網路近5日下跌0.41%，集中市場加權指數上漲0.38%，短期股價無明顯表現。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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