鉅亨速報 - Factset 最新調查：智邦(2345-TW)EPS預估上修至20.66元，預估目標價為872元
鉅亨網新聞中心 2025-02-20 22:10
根據FactSet最新調查，共10位分析師，對智邦(2345-TW)做出2024年EPS預估：中位數由20.54元上修至20.66元，其中最高估值21.33元，最低估值19.15元，預估目標價為872元。
市場預估EPS
|預估值
|2024年(前值)
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|21.33(21.33)
|31.88
|39.06
|45.22
|最低值
|19.15(19.15)
|23.39
|25.71
|45.22
|平均值
|20.53(20.43)
|28.57
|34.24
|45.22
|中位數
|20.66(20.54)
|28.98
|34.8
|45.22
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|110,425,000
|162,102,000
|196,502,050
|223,447,040
|最低值
|103,018,000
|121,028,000
|150,747,070
|223,447,040
|平均值
|108,917,830
|146,904,040
|174,160,090
|223,447,040
|中位數
|110,424,840
|146,860,000
|174,400,000
|223,447,040
歷史獲利表現
|項目
|2023年
|2022年
|2021年
|2020年
|EPS
|15.99
|14.64
|8.44
|9.07
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|84,188,426
|77,205,223
|59,598,681
|54,462,872
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2345/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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