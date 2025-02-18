沃旭啟動大彰化西南第二階段及西北離岸風場建置 力拚2026全面併聯發電

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2025-02-18 15:15

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沃旭能源今 (18) 日宣布，全面啟動大彰化西南第二階段及西北離岸風場海上建置工程，這座離岸風場總裝置容量為 920MW，將供應大規模綠電給企業客戶。沃旭大彰化離岸風場執行長傑拉姆指出，目前風場陸上施工進展順利，預計 2026 年達成全面併聯發電。

大彰化西南第二階段及西北離岸風場位於彰化縣外海 35 至 60 公里，在 2018 年通過經濟部潛力場址，首次價格競標贏得 920MW 併網容量。2020 年沃旭與企業客戶簽署為期 20 年的固定價格企業購售電契約 (CPPA)，承購該風場全部發電量。

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沃旭大彰化離岸風場執行長傑拉姆指出，目前風場陸上施工進展順利，今年將同時進行各項目的海上建置並完成安裝，預計 2026 年達成全面併聯發電。

沃旭說明，此座 920MW 離岸風場將安裝 66 座西門子歌美颯 14-236 DD 14MW 風機，為台灣海峽上建置最大的風機機型。此外，大彰化西南第二階段及西北離岸風場也是亞太區首次採用環境友善，且免打樁技術的負壓沉箱管架式水下基礎。

沃旭在 2023 年 3 月對大彰化西南第二階段及西北離岸風場做出最終投資決定，全面推動風場關鍵組件的生產製造、陸域工程及海上施工準備，以及完備海上施工船舶簽約及調度計畫。

沃旭指出，目前正在進行海床沖刷保護作業，全面展開海上施工，包括安裝海上變電站、負壓沉箱管架式水下基礎、風機及鋪設陣列與輸出海來等公成。海上變電站的水下基礎、基樁及主體，2 月已從新加波、及印尼運往台灣，氣候允許後將進行安裝作業。

另外，負壓沉箱管架式水下基礎及風機零組件，已陸續分批運抵台中港的預組裝基地，預計 3 月底開始安裝。

沃旭提到，大彰化西南第二階段及西北離岸風場將動員超過 40 艘國內外船舶，包含重件安裝船、人員運輸船、支援船、施工運維船及警戒船等，施工高峰期間預計將有 1600 至 1800 名人員同時在海上工作。