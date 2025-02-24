台灣1月手機銷量月增近10% iPhone 16 Pro最暢銷 三星A55穩坐安卓機王

鉅亨網記者吳承諦 台北 2025-02-24 11:07

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通信商傑昇通信指出，台灣智慧手機市場 2025 年 1 月銷售回溫，全台實體通路手機銷售量約 43 萬部，較上月增加 3.6 萬部，銷量成長近 10%，總銷售額同步上漲 7%。蘋果 iPhone 16 Pro（256GB）蟬聯最熱銷機型，而三星 Galaxy A55（8GB/256GB）則穩居安卓陣營銷售冠軍。

在熱銷榜單中，蘋果穩居主導地位，前 20 名中有 10 款 iPhone 入榜，其中 iPhone 16 系列表現尤其亮眼，前 10 名就佔據 7 席。消費者仍偏好 Pro 系列，iPhone 16 Pro（256GB）和 iPhone 16 Pro Max（256GB）分別位居銷售榜第一、二名。

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舊款 iPhone 銷量也持續走高，iPhone 15（128GB）本月銷量翻倍，排名從上月第 18 名躍升至第 13 名。傑昇通信指出，隨著 iPhone 16e 發表，定價 21,900 元的 128GB 版本與 iPhone 15 同容量版本僅差 90 元，預期舊機價格調降後，將加速 iPhone 15 庫存去化。

安卓陣營方面，三星共有六款機型入榜，其中 Galaxy A55（8GB/256GB）再度蟬聯最暢銷安卓機型，後繼機型 Galaxy A56 預計 3 月中旬發表。在高階市場，Galaxy S24 Ultra（12GB/256GB）成為最暢銷安卓旗艦機，新發表的 Galaxy S25 Ultra 預購期間更創下佳績，高容量版本已銷售一空。