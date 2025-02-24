機器人未來五年將比人類多？專家：DeepSeek為行業發展帶來新方向

鉅亨網編譯陳韋廷 2025-02-24 08:40

‌



自 DeepSeek 發佈後，從輝達、亞馬遜、微軟再到中國國內的百度、阿里巴巴、騰訊、華為，甚至國央企都紛紛接入 DeepSeek，OpenAI、馬斯克的 Grok 也迅速跟進，中國專家最新表示，DeepSeek 作為業內新興力量，其發展與突破極具研究與討論價值，且重新定義人類所有電子產品，未來機器人數量恐超過人類。

中國清華大學蘇世民書院院長、清華大學人工智慧國際治理研究院院長薛瀾上周六 (22 日) 在《央視》節目「對話上」說：「OpenAI 算是閉源的，Llama 是開源的，但 DeepSeek 是把在演算法上的創新、低成本、開源這些結合起來，實際上目前是顛覆了整個行業發展的生態。」

‌



北京智源人工智慧研究院院長王仲遠也在節目上表示，DeepSeek 代表開源的勝利，不僅是構建在其他開源的技術之上，又做了技術創新，並且進行開源，充分證明開源對於創新的巨大貢獻。

中國資訊通信研究院副院長魏亮則說：「DeepSeek 是第一個推理大模型的開源，且是最接近 O1 的一個模型開源，對整個 AI 大模型是巨大貢獻。這個貢獻不但是學術上的，也是信心上的，信心比黃金還珍貴。」

至於 DeepSeek 是否繞過輝達 CUDA 生態，深圳雲天勵飛技術股份有限公司董事長兼執行長陳寧則認為，DeepSeek 正在重新定義人類的所有電子產品。未來兩到三年時間，可能全球 80% 以上企業都會運行在大模型之上，四到五年的時間，數位人和機器人的數量可能就會超越人類的數量，而 DeepSeek 繞過輝達 CUDA 則是個誤解。

陳寧指出，實際上 DeepSeek 在訓練過程中，更多地調用 CUDA 之下的一個叫 PTX 過渡層。DeepSeek 工程師通過挖掘 PTX 的潛力，把輝達在底層封印的一些算力和頻寬更高效地挖掘出來，所以它的開發工具其實還是基於輝達的 CUDA 生態。