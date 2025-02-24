38.8%！恒科指數今續漲 專家：中國「科技十傑」能跟美股「七巨頭」比肩而立

鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2025-02-24 10:50

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香港股市今 (24) 日開盤漲跌互見，恒生指數 (HSI) 小幅開低，恒生科技指數則開小高，延續近期漲勢，續居全球資本市場指數之冠，主要因為以 DeepSeek 為首的中國科技新貴強勢崛起，以阿里巴巴為代表的巨頭們正大力投入 AI，摩根士丹利、摩根大通、高盛等一票外資開始唱多中國資產，美股科技七巨頭的光環正讓位給中國「科技十傑」（Terrific 10）。

根據廣發證券數據，截至上周五 (21 日)，港股本波行情已持續 26 個交易日，恒指和恒科漲幅分別達 24.4%、38.8%，全面超過去年 4 月到 5 月的行情，但仍低於 2024 年 9-10 月行情。

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《財聯社》報導，從美股「四騎士」、FAANG、「七巨頭」再到如今的中國「科技十傑」，全球股市敘事標籤更迭背後，資本市場的目光正從美國轉向中國。隨著 DeepSeek 橫空出世投下「東方核彈」，全球投資者或許也會重新思考在 AI 時代裡，科技權力版圖是否將會重構？

當中國科技企業開始在全球創新版圖中嶄露頭角，技術創新開始兌現為業務增長，這場始於資產重估的價值發現之旅，正在打開新的敘事空間。

被譽為「歐洲股神」、「逆向投資大師」的傳奇投資人 Anthony Bolton 日前說：「目前，全球幾乎所有市場都已經接近高點，中國卻是接近低點，所以投資中國肯定是逆向投資的最佳選擇。中國正處於新一輪牛市初期。美國市場已接近頂部，加密貨幣就是『過度投機』的一個象徵，它可能是牛市即將結束的信號。未來 10 年到 20 年，東方可能主導全球市場，而不是西方。」

WisdomTree Investments 證券策略主管 Jeff Weniger 則指出，中國的「科技十傑」對美股科技「七巨頭」形成競爭態勢，例如比亞迪和吉利挑戰特斯拉，阿里和京東挑戰亞馬遜。

事實上，Weniger 幾天前一張中國的「科技十傑」對美股科技「七巨頭」的圖就在網路上瘋傳。他將阿里巴巴、騰訊、美團、小米、比亞迪、京東、網易、百度、吉利、中芯國際成為中國「科技十傑」。

海通證券上周二 (18 日) 也指出，中國科技「七姐妹」正待「出閣﹞。 宏觀層面看，中國在技術、人力和政策支援已具備發展科技的基礎; 股市層面看，當前中國科技企業在政策面、資金面、市場環境等方面均具備有利條件，當前市場正處在熊牛轉換中，產業趨勢向上的科技或成主線。 中國股市中，AI 應用、半導體製造、高端裝備等領域有望湧現科技「七姐妹」。