巴菲特未解釋為何手握3340億美元現金 但仍看好股票

鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2025-02-23 10:41

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波克夏海瑟威 (Berkshire Hathaway) 執行長巴菲特 (Warren Buffett) 最新發布的 2024 年股東信，引發市場高度關注。儘管巴菲特在信中並未明確解釋其保守立場的原因，但仍透露出對股票的偏好。

股神態度轉趨保守？

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信中顯示，波克夏的現金儲備已達到創紀錄的 3340 億美元。與此同時，公司在 2024 年持續出售股票，總額超過 1340 億美元。這主要由於減少了對蘋果 (AAPL-US) 和美國銀行 (BAC-US) 這兩大持股的投資。值得注意的是，波克夏海瑟威並未進行股票回購。

面對巴菲特手握巨額現金，卻未積極投入市場的現象，部分股東和分析師感到不解。尤其是在市場普遍預期利率將從多年高點下滑之際，波克夏的投資策略更顯保守。然而，巴菲特在信中強調，這並不代表他不再看好股票。

巴菲特在信中明確表示，波克夏將繼續把大部分資金投入股票，特別是美國股票。儘管如此，這些公司也將具備重要的國際業務。巴菲特強調，波克夏永遠不會偏好持有現金等價資產，而非優質企業的所有權。

巴菲特在信中提到：「儘管一些評論員認為波克夏目前的現金狀況非比尋常，但你們的大部分資金仍然投資於股票。這種偏好不會改變。」

對通膨及高估值感到擔憂

然而，巴菲特在股東信中暗示，他對當前市場估值過高感到擔憂。他表示，很多時候沒有看到特別吸引人的投資標的。在這種情況下，持有現金可以保持靈活性，以便在出現更好的投資機會時能夠迅速行動。

也有媒體解讀，巴菲特近年來的保守操作，可能是為了讓繼任者阿貝爾 (Greg Abel) 接手公司時，能夠更靈活地運用資金。透過減少過大的持股部位，並積累大量現金，為阿貝爾未來的投資決策奠定基礎。