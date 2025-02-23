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鉅亨速報

盤中速報 - STMX大漲43.64%，報0.00514美元

鉅亨網新聞中心 2025-02-23 03:35


STMX(STMX)在過去 24 小時內漲幅超過43.64%，最新價格0.00514美元，總成交量達0.28億美元，總市值0.64億美元，目前市值排名第 171 名。

近 1 日最高價：0.00675美元，近 1 日最低價：0.00345美元，流通供給量：12,346,222,097。

StormX成立於2015年，是進入全球市場的首批基於全球加密貨幣的解決方案之一。 作為移動應用程式和瀏覽器擴展，StormX旨在為用戶帶來大部分在線購買中的加密現金返還。 與三星，耐克和樂高等企業合作夥伴。 StormX還允許用戶放樣本機STMX權杖以提高其獎勵。

歷史漲跌幅


  • 近 1 週：-19.74%
  • 近 1 月：-34.48%
  • 近 3 月：-48.81%
  • 近 6 月：-39.72%
  • 今年以來：-40.99%

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