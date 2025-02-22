鉅亨速報 - Factset 最新調查：Glaukos公司GKOS-US的目標價調升至175元，幅度約8.02%
鉅亨網新聞中心 2025-02-22 00:15
根據FactSet最新調查，共13位分析師，對Glaukos公司(GKOS-US)提出目標價估值：中位數由162元上修至175元，調升幅度8.02%。其中最高估值200元，最低估值120元。
綜合評級 - 共有15位分析師給予Glaukos公司評價：積極樂觀13位、保持中立0位、保守悲觀2位。
Glaukos公司今(22日)收盤價為134.95元。近5日股價上漲8.02%，標普指數上漲0.04%股價漲幅表現優於大盤。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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