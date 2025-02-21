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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Glaukos公司(GKOS-US)EPS預估上修至-1.08元，預估目標價為162.00元

鉅亨網新聞中心 2025-02-21 20:16


根據FactSet最新調查，共13位分析師，對Glaukos公司(GKOS-US)做出2025年EPS預估：中位數由-1.1元上修至-1.08元，其中最高估值-0.77元，最低估值-1.35元，預估目標價為162.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值-0.77(-0.77)0.621.961.58
最低值-1.35(-1.36)-0.730.551.33
平均值-1.04(-1.11)-0.111.011.46
中位數-1.08(-1.1)-0.140.861.46

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值5.10億7.19億10.09億12.69億
最低值4.56億5.82億6.57億8.88億
平均值4.81億6.24億8.05億10.79億
中位數4.80億6.17億7.83億10.79億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年
EPS-2.70-1.07-2.09-2.78
營業收入2.25億2.94億2.83億3.15億

詳細資訊請看美股內頁：
Glaukos公司(GKOS-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSGKOS

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