鉅亨速報 - Factset 最新調查：Glaukos公司(GKOS-US)EPS預估上修至-1.08元，預估目標價為162.00元
鉅亨網新聞中心 2025-02-21 20:16
根據FactSet最新調查，共13位分析師，對Glaukos公司(GKOS-US)做出2025年EPS預估：中位數由-1.1元上修至-1.08元，其中最高估值-0.77元，最低估值-1.35元，預估目標價為162.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|-0.77(-0.77)
|0.62
|1.96
|1.58
|最低值
|-1.35(-1.36)
|-0.73
|0.55
|1.33
|平均值
|-1.04(-1.11)
|-0.11
|1.01
|1.46
|中位數
|-1.08(-1.1)
|-0.14
|0.86
|1.46
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|5.10億
|7.19億
|10.09億
|12.69億
|最低值
|4.56億
|5.82億
|6.57億
|8.88億
|平均值
|4.81億
|6.24億
|8.05億
|10.79億
|中位數
|4.80億
|6.17億
|7.83億
|10.79億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|-2.70
|-1.07
|-2.09
|-2.78
|營業收入
|2.25億
|2.94億
|2.83億
|3.15億
詳細資訊請看美股內頁：
Glaukos公司(GKOS-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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