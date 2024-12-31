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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Glaukos公司GKOS-US的目標價調升至160元，幅度約4.58%

鉅亨網新聞中心 2024-12-31 20:15


根據FactSet最新調查，共13位分析師，對Glaukos公司(GKOS-US)提出目標價估值：中位數由153元上修至160元，調升幅度4.58%。其中最高估值185元，最低估值120元。

綜合評級 - 共有16位分析師給予Glaukos公司評價：積極樂觀12位、保持中立2位、保守悲觀2位。

Glaukos公司今(31日)收盤價為149.51元。近5日股價上漲4.58%，標普指數下跌1.12%股價漲幅表現優於大盤。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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美股GKOS市場預估目標價

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