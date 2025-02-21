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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Somnigroup International Inc.(SGI-US)EPS預估下修至2.8元，預估目標價為75.50元

鉅亨網新聞中心 2025-02-21 22:15


根據FactSet最新調查，共9位分析師，對Somnigroup International Inc.(SGI-US)做出2025年EPS預估：中位數由2.89元下修至2.8元，其中最高估值2.98元，最低估值2.71元，預估目標價為75.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值2.98(3.1)3.634.754.8
最低值2.71(2.7)2.893.252.61
平均值2.83(2.87)3.263.853.89
中位數2.8(2.89)3.323.764.27

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值78.63億83.49億87.33億92.11億
最低值50.71億51.94億53.63億49.31億
平均值65.72億67.87億77.02億70.71億
中位數76.12億68.64億83.56億70.71億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS1.643.062.532.082.16
營業收入36.77億49.31億49.21億49.25億49.31億

詳細資訊請看美股內頁：
Somnigroup International Inc.(SGI-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSSGI

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