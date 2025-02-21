鉅亨速報 - Factset 最新調查：Somnigroup International Inc.(SGI-US)EPS預估下修至2.8元，預估目標價為75.50元
鉅亨網新聞中心 2025-02-21 22:15
根據FactSet最新調查，共9位分析師，對Somnigroup International Inc.(SGI-US)做出2025年EPS預估：中位數由2.89元下修至2.8元，其中最高估值2.98元，最低估值2.71元，預估目標價為75.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|2.98(3.1)
|3.63
|4.75
|4.8
|最低值
|2.71(2.7)
|2.89
|3.25
|2.61
|平均值
|2.83(2.87)
|3.26
|3.85
|3.89
|中位數
|2.8(2.89)
|3.32
|3.76
|4.27
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|78.63億
|83.49億
|87.33億
|92.11億
|最低值
|50.71億
|51.94億
|53.63億
|49.31億
|平均值
|65.72億
|67.87億
|77.02億
|70.71億
|中位數
|76.12億
|68.64億
|83.56億
|70.71億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|1.64
|3.06
|2.53
|2.08
|2.16
|營業收入
|36.77億
|49.31億
|49.21億
|49.25億
|49.31億
詳細資訊請看美股內頁：
Somnigroup International Inc.(SGI-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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