鉅亨速報 - Factset 最新調查：WillScot Mobile Mini Holdings Corp(WSC-US)EPS預估下修至1.65元，預估目標價為41.00元
鉅亨網新聞中心 2025-02-22 02:15
根據FactSet最新調查，共10位分析師，對WillScot Mobile Mini Holdings Corp(WSC-US)做出2025年EPS預估：中位數由1.76元下修至1.65元，其中最高估值1.82元，最低估值1.5元，預估目標價為41.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|1.82(1.99)
|2.35
|3.09
|最低值
|1.5(1.61)
|1.77
|2.37
|平均值
|1.65(1.81)
|2.02
|2.73
|中位數
|1.65(1.76)
|2.06
|2.73
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|25.08億
|26.77億
|25.91億
|最低值
|23.67億
|24.25億
|25.91億
|平均值
|24.06億
|25.31億
|25.91億
|中位數
|23.88億
|25.05億
|25.91億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|0.41
|0.69
|1.53
|2.36
|0.15
|營業收入
|13.68億
|18.95億
|21.43億
|23.65億
|23.96億
詳細資訊請看美股內頁：
WillScot Mobile Mini Holdings Corp(WSC-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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