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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：WillScot Mobile Mini Holdings Corp(WSC-US)EPS預估下修至1.65元，預估目標價為41.00元

鉅亨網新聞中心 2025-02-22 02:15


根據FactSet最新調查，共10位分析師，對WillScot Mobile Mini Holdings Corp(WSC-US)做出2025年EPS預估：中位數由1.76元下修至1.65元，其中最高估值1.82元，最低估值1.5元，預估目標價為41.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年
最高值1.82(1.99)2.353.09
最低值1.5(1.61)1.772.37
平均值1.65(1.81)2.022.73
中位數1.65(1.76)2.062.73

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年
最高值25.08億26.77億25.91億
最低值23.67億24.25億25.91億
平均值24.06億25.31億25.91億
中位數23.88億25.05億25.91億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS0.410.691.532.360.15
營業收入13.68億18.95億21.43億23.65億23.96億

詳細資訊請看美股內頁：
WillScot Mobile Mini Holdings Corp(WSC-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSWSC

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