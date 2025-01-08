鉅亨速報 - Factset 最新調查：Builders Firstsource IncBLDR-US的目標價調降至210元，幅度約4.55%
鉅亨網新聞中心 2025-01-08 22:15
根據FactSet最新調查，共18位分析師，對Builders Firstsource Inc(BLDR-US)提出目標價估值：中位數由220元下修至210元，調降幅度4.55%。其中最高估值230元，最低估值175元。
綜合評級 - 共有19位分析師給予Builders Firstsource Inc評價：積極樂觀15位、保持中立4位、保守悲觀0位。
Builders Firstsource Inc今(8日)收盤價為143.32元。近5日股價上漲4.55%，標普指數上漲0.47%股價漲幅表現優於大盤。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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