鉅亨速報 - Factset 最新調查：Rivian汽車(RIVN-US)EPS預估上修至-2.72元，預估目標價為14.00元
鉅亨網新聞中心 2025-02-21 20:16
根據FactSet最新調查，共20位分析師，對Rivian汽車(RIVN-US)做出2025年EPS預估：中位數由-2.76元上修至-2.72元，其中最高估值-2.22元，最低估值-4.45元，預估目標價為14.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|-2.22(-2.22)
|-1.45
|-1.26
|-1.15
|最低值
|-4.45(-3.9)
|-4.45
|-3.45
|-3.48
|平均值
|-2.82(-2.82)
|-2.36
|-1.97
|-1.96
|中位數
|-2.72(-2.76)
|-2.05
|-1.82
|-1.24
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|58.60億
|93.00億
|164.28億
|297.64億
|最低值
|46.74億
|55.89億
|75.87億
|152.62億
|平均值
|51.62億
|72.23億
|117.94億
|201.27億
|中位數
|51.57億
|67.74億
|107.22億
|153.56億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|-1.13
|-5.21
|-7.40
|-5.74
|營業收入
|0.00
|5,500萬
|16.58億
|44.34億
詳細資訊請看美股內頁：
Rivian汽車(RIVN-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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