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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Rivian汽車(RIVN-US)EPS預估上修至-2.72元，預估目標價為14.00元

鉅亨網新聞中心 2025-02-21 20:16


根據FactSet最新調查，共20位分析師，對Rivian汽車(RIVN-US)做出2025年EPS預估：中位數由-2.76元上修至-2.72元，其中最高估值-2.22元，最低估值-4.45元，預估目標價為14.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值-2.22(-2.22)-1.45-1.26-1.15
最低值-4.45(-3.9)-4.45-3.45-3.48
平均值-2.82(-2.82)-2.36-1.97-1.96
中位數-2.72(-2.76)-2.05-1.82-1.24

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值58.60億93.00億164.28億297.64億
最低值46.74億55.89億75.87億152.62億
平均值51.62億72.23億117.94億201.27億
中位數51.57億67.74億107.22億153.56億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年
EPS-1.13-5.21-7.40-5.74
營業收入0.005,500萬16.58億44.34億

詳細資訊請看美股內頁：
Rivian汽車(RIVN-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSRIVN

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