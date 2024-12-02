用低軌衛星技術打造智慧城市 新光保全參與太空國際年會

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-12-02 14:12

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2024 台灣太空國際年會（TASTI 2024）今 (2) 日起在高雄展覽館登場，新光保全 (9925-TW) 連續第二年參與，以行動支持台灣太空產業應用發展，並於會場展示低軌衛星技術應用於新保 GPS 車隊管理等急難救助服務。

新光保全表示，以安全守護、服務全年無休，勤務中心 24 小時運作，高機動性與優質服務團隊，是政府打造智慧城市的最佳夥伴。低軌衛星滿足陸海空全面覆蓋通訊優勢，強化網路韌性，電話、網路通訊，不會因重大災害而中斷。

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新保服務車隊搭載車機與 PND 派遣導航系統，除 4G 或 5G 通訊，藉由低軌衛星高覆蓋率且支援快速移動載體的特性體的特性，可提升整體安全及服務品質。此外，外勤勤務車配有防煙面罩、救難包、AED 自動體外心臟去顫器、車用滅火毯等配備，急難救助服務團隊系統完整，遇到有人路倒休克、無呼吸心跳或無脈搏時，AED「傻瓜電擊器」便能派上用場，透過電擊搶救，爭取黃金救援時間。

此外，新保提供 GPS 車隊管理服務，包括車輛即時定位、歷史軌跡查詢、怠速、超速、急加 / 減速等異常管理、冷鍊車輛溫度管理和車輛防盜監控、行車即時影像監控、AI 車隊自動派遣等，不僅可記錄行車路線、油耗狀況，進行怠速管理駕駛行為管理與路徑規劃，提升物流車隊效率，也同避免不必要的油耗，達成環璄永續。客戶透過車隊管理相關資訊，杜絕危險駕駛造成車損或人損，進而避免交通違規所導致的罰款。

新光保全指出， GPS 定位車輛位置等相關資訊，透過通用封包無線服務 (GPRS)、通用路由器和衛星通信，將區域、速度、車輛停留時間、燃油效率、車輛問題等資訊發送到企業端的伺服器進行分析。 在救災勘查方面，新保勤務車可搭載 8K UHD 攝影機及熱成像 AI 攝影機，機動傳回災害現場即時影像，透過 AI 深度影像分析等資訊，方便指揮官快速進行判斷決策，救援行動更具效率。