鄉林賴正鎰：估2025年全台房市推案量縮3成 僅剩1.8兆元

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-12-25 12:36

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鄉林 (5531-TW) 集團董事長賴正鎰今 (25) 日指出，到今年底統計，全台房市推案總銷約 2.4 兆元，僅微幅年減 2.1%，戶數約 10.2 萬戶，他推估明年全國推案量約減 3 成，總銷剩 1.8 兆元，7.1 萬戶，將是「量縮價穩」格局。

2024 年以來通膨及工料壓力未減，房價持續上漲，央行第七波打房信用金融管制後，外界擔心近期準備交屋者的貸款額度不足，恐引發解約潮，但他認為「解約個案應不會太多，因為這兩三年房價已漲上來，若是解約或賣掉真的不划算，也買不回三、四年前的房價」，桃園以南的中古屋及蛋白區新成屋明年上半年將略有下修。

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賴正鎰今年初原本預估全國房市總推案量今年有機會挑戰 2.5 兆元，但受央行先後在 7 月與 9 月連續兩季的限貸令等金融緊縮政策，房市 Q4 就像送進冷凍庫「急速冷凍」，導致部分原本第四季要推的預售案也推遲到明年。他也坦言，市場調整腳步總是好事，不然一直漲價，連他也無法接受，到今年底統計，全台推案總銷約 2.4 兆元，僅微幅年減 2.1%，戶數約 10.2 萬戶，他推估明年全國推案量約減 3 成，總銷剩 1.8 兆元，7.1 萬戶，將是「量縮價穩」格局。

賴正鎰說，全球經濟復甦節奏今年加速快轉、降息風四起，歐洲央行 (ECB) 連續降息且發出 2025 年進一步寬鬆訊號，美國也可望二度降息之外，原本這兩年大陸房地產不景氣的情況，也可能因為大陸宣佈實施貨幣量化寬鬆政策，日前的經濟工作會議上也做成決議，明年持續實施適度寬鬆的貨幣政策，適時降準降息，要大力提振消費，提高投資效益。解決重點領域風險，要持續用力推動房市止跌回穩，可說是近 14 年來第一次，2025 年將更積極地降低利率，對於大陸房市出現更有利的訊號。

至於美國的川普即將回鍋白宮就任總統後，台灣經濟貿易與房市是否會受到衝擊？他認為高關稅政策一定會帶來通膨的壓力，而大陸現階段也正在大力推行 QE 策略，有可能面臨些許通膨壓力；反倒台灣比較幸運，通膨還算是溫和，且台灣對美國、中國大陸的順差量都很大，所以台幣匯率未來一定是趨升的，有機會慢慢會往 30 元靠近，甚至突破 30 元，所以政府打炒房原本要壓房價，可能因為通膨壓力而抵銷，他認為台灣房市仍將維持穩定趨勢。

賴正鎰表示，台灣這兩年房價漲幅過高，讓他跌破眼鏡，但高房價其實主要是來自土地價格過高，但土地又是主要的開發成本，只有土地價格回歸正常，房價才可能下修。他舉例房價漲幅高的大概是在桃園以南，一直延伸到高雄外圍的區域，少部分地區漲幅竟高達 300%，他預估這些地區未來房價要維持恐會比較艱辛，尤其是今年第四季買氣急凍下，明年房價將會受到挑戰。而雙北地區這兩年只漲了 3、4 成，算是比較溫和，在供應縮減情況下，雙北房市 2025 年仍能維持穩定。

他說，政府打炒房政策「確實有打到痛點」，達到央行預期「房市降溫，金融有序、回歸房市機制」目標，尤其是央行在 12 月 19 日央行理監事會議後確定沒有第八波信用管制且利率連三涷，但全球通膨因素還在，國內又因為接連幾波電價調整拉高營建成本，明年碳權正式上路，綠色通膨的預期心理，也會影響原物料價格。