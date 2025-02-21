愛立信攜手中華電信推動5G自動化切片服務 助力產業數位化

鉅亨網記者吳承諦 台北 2025-02-21 17:44

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中華電信 (2412-TW) 、愛立信與新加坡電信攜手合作，在中華電信預商用的 5G 獨立組網中，部署愛立信動態網路切片解決方案，並結合與新加坡電信共同開發的 Paragon 平台，提供企業用戶客製化的自動化 5G 切片服務，簡化企業開通網路切片流程，並讓中華電信能因應場域配置網路資源。

中華電信部署愛立信動態網路切片解決方案，並整合與新加坡電信共同開發的 Paragon 平台，提供企業客戶隨需即用的切片開通服務（on-demand slicing services），透過網路切⽚自動化配置與設定，企業可以立即獲得所需要的網路效能，大幅簡化網路切片使用的複雜度，從而⿎勵企業可以針對其商業需求廣泛採用；特別是本⽅案可根據不同場景與應用案例對網路效能的需求，

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快速配置網路切片資源，例如所需的數據分流、網路頻寬、傳輸速率和最小延遲等，滿足不同場景與應用案例對網路效能的差異化需求，確保應⽤程式效能的最佳化。此外，本方案並提供企業用戶網路切片服務預約功能，讓企業應用程式可以透過 API 預約網路切片生效時間，增加對服務交付方式的彈性，大幅提高了客戶採用切片服務的意願，進而增強整體客戶的滿意度。

中華電信網路技術分公司總經理賈仲雍表示，中華電信致力於打造高效、智慧化的 5G 生態系統，此次與愛立信和新加坡電信的合作，是中華電信在 Beyond 5G（B5G）時代的一次重要創新。隨著企業持續擁抱數位轉型，動態分配網路資源的能力對於釋放 5G 的全部潛力⾄關重要。

賈仲雍提到，透過動態網路切片技術，我們能夠為企業客戶提供更加靈活、高效的網路服務，也為客戶帶來新的業務機會和提升營運效率。我們期待透過這項創新技術，推動智慧城市、智慧工廠等多元應用，進一步加速推動台灣地區的 5G 產業數位轉型。

台灣愛立信總經理周大企表示，網路切片是打造 5G 差異化服務的關鍵，而唯有 5G SA 獨立組網架構能完整發揮網路切片的潛力，愛立信與中華電信合作，展現了愛立信以動態網路切片解決方案為基礎的自動化切片服務，不僅提升網路效能，更讓企業能根據需求彈性調整資源配置，將持續與中華電信深化合作，為台灣市場帶來最先進的 5G 服務。