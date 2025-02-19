愛立信攜手中華電信運用數位分身結合Gen AI提升高人流地區網路容量近14%

鉅亨網記者吳承諦 台北 2025-02-19 17:19

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愛立信與中華電信 (2412-TW) 將在 2025 年世界行動通訊大會（Mobile World Congress, MWC）聯合展示行動網路智慧管理最新應用，運用愛立信站點數位分身技術（Ericsson Site Digital Twin, ESDT）與生成式 AI（Gen AI），在人潮密集的大型活動期間，對高話務站點進行自動化調整。

這項主動式的網路管理創新，能夠在最小化人工介入的情況下，智慧調整和分配網路資源，確保用戶在歡慶新年的人流密集場所，享有順暢無縫的連接體驗，並助力電信商降低營運成本。

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重大公眾活動期間，如跨年、大型演唱會或體育賽事等人潮密集場所，行動網路流量往往跟著創新高，也成為電信商的行動網路壓力測試。以 2025 年跨年夜為例，中華電信觀察該日全台行動流量比前一週高出四倍，其中以臺北 101 的跨年活動現場，數據量更相較於耶誕夜激增五倍。

針對這項挑戰，中華電信與愛立信合作，以愛立信的站點數位分身、愛立信智慧網路 （Ericsson Network Intelligence, ENI）與 Gen AI 等技術，協助中華電信即使面對激增的流量需求，仍能維持穩定可靠的連線品質。

此次技術導入的成效顯著，協助網路負載壓力得到有效紓解，不但降低了高流量站點的使用率，同時提升整體用戶網路接取率及增加網路容量近 14%。運用無人機和 3D 建模技術，愛立信打造站點數位分身以模擬實體物理環境，協助中華電信智慧管理日益複雜的行動網路。

此外，透過 Gen AI 打造 ENI 智慧告警（Smart AI Alert）功能進行實時監控，能夠確保在問題發生初期就介入，並運用 AI 模型優化警報門檻，排除傳統警報系統通常基於固定規則，而產生大量冗餘警報的問題。透過自動化故障排除並減少現場干預，中華電信得以減少人為介入，進而提升效率並降低營運成本。

中華電信網路分公司總經理賈仲雍表示，面對跨年夜這類網路負載量極大的大型活動，中華電信的首要任務就是確保能持續提供用戶最佳的行動網路體驗。透過愛立信的數位分身與 AI 技術，能夠有效解決行動網路壅塞問題並紓解訊務壓力，用更智慧且即時的方式管理網路，確保客戶能在關鍵時刻獲得流暢不中斷的連接體驗。

台灣愛立信總經理周大企表示，AI 與數位分身技術正在重新定義網路管理方式，使其更具韌性、靈活且智慧化。與中華電信的合作演示了電信商能如何運用 AI 驅動的洞察力，在極端條件下仍確保卓越的網路效能。期待在這個基礎上，協同台灣的電信產業夥伴，於電信營運管理領域不斷創新，朝更智慧、更主動的管理方式邁進。