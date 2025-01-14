愛立信：全球5G FWA用戶達1.6億 電信商積極推動相關資費方案

鉅亨網記者吳承諦 台北 2025-01-14 14:51

‌



愛立信今 (14) 日發布最新一期《愛立信行動趨勢報告》指出，全球 5G 固定無線接取（FWA）用戶數已達 1.6 億戶，全年成長超過 3000 萬戶，目前全球約 80% 電信商已發展 FWA 服務，其中 43% 業者提供基於速率的資費方案，較去年同期的 30% 大幅成長。

在終端設備方面，2023 年 FWA 用戶終端（CPE）出貨量達 3700 萬台，較 2022 年的 3000 萬台顯著成長。愛立信指出，FWA 已成為僅次於增強型行動寬頻的第二大 5G 應用。

‌



愛立信技術長姚旦表示，基於網路切片的 FWA 服務能滿足家庭環境中的嚴格網路需求，支援遠端辦公和線上遊戲等高頻寬應用。在日本、香港等鄰近市場，5G FWA 服務已獲得市場認可，為台灣市場提供新的家用網路選項。

根據調查，FWA 用戶中有七成來自固定寬頻的轉換，另外三成則是新客戶，這顯示 FWA 不僅搶攻既有固網市場，也成功開發新的市場需求。