愛立信：全球5G FWA用戶達1.6億 電信商積極推動相關資費方案
鉅亨網記者吳承諦 台北 2025-01-14 14:51
愛立信今 (14) 日發布最新一期《愛立信行動趨勢報告》指出，全球 5G 固定無線接取（FWA）用戶數已達 1.6 億戶，全年成長超過 3000 萬戶，目前全球約 80% 電信商已發展 FWA 服務，其中 43% 業者提供基於速率的資費方案，較去年同期的 30% 大幅成長。
在終端設備方面，2023 年 FWA 用戶終端（CPE）出貨量達 3700 萬台，較 2022 年的 3000 萬台顯著成長。愛立信指出，FWA 已成為僅次於增強型行動寬頻的第二大 5G 應用。
愛立信技術長姚旦表示，基於網路切片的 FWA 服務能滿足家庭環境中的嚴格網路需求，支援遠端辦公和線上遊戲等高頻寬應用。在日本、香港等鄰近市場，5G FWA 服務已獲得市場認可，為台灣市場提供新的家用網路選項。
根據調查，FWA 用戶中有七成來自固定寬頻的轉換，另外三成則是新客戶，這顯示 FWA 不僅搶攻既有固網市場，也成功開發新的市場需求。
在數據流量方面，愛立信預測 2024 年至 2030 年間，全球行動網路數據流量將成長 2.5 倍。其中，5G 網路將在 2030 年底承載約 80% 的行動數據流量，生成式 AI 應用的普及將進一步推升流量需求。
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