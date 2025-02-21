台灣大參與MWC 與各國企業專家交流聚焦AI+5G布局

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2025-02-21 17:11

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台灣大 (3045-TW) 董事長蔡明忠、總經理林之晨率領團隊參與 2025 世界行動通訊大會 (MWC)，聚焦 AI+5G 布局。同時，將與諾基亞簽署「AI 行動網路與新創服務合作備忘錄」，並與各國電信商、AI 解決方案商、軟體商、低軌衛星、資安等產業進行交流與合作洽談。

台灣大繼 2023 年與諾基亞簽署「ESG&5G 合作備忘錄」，深化 5G 先進技術合作，並兼顧節能減碳，2024 年進一步推動「5G 開放應用服務合作」，導入「5G 開放應用服務合作」，導入諾基亞 Programmable Network 平台，在共通彈性場域，創造利於網路和終端協作的多元應用。

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台灣大今年更將在 MWC 展會期間，與諾基亞簽署「AI 行動網路與新創服務合作備忘錄」，聚焦在 AI 網路運用、開發 5G 智慧服務、多頻段調適智慧節電與既有設備升級延長使用三面向，將在台灣大既有 4G、5G 網路已建立的諾基亞 MantaRay SON(自建構網路) 基礎上引進 AI RAN(Radio Access Network)，並共同開發服務品質 (QoS) 解決方案等 5G 智慧服務技術。

另外，台灣大也將與韓國電信龍頭 SK 電訊、跨國電信營運商 SingTel、AI 解決方案商 AMD(AMD-US)、軟體廠 Amdocs，以及低軌衛星技術、資安解決方案廠商進行產業趨勢交流與合作洽談。同時，將與 Google(GOOG-US)、三星、Motorrola 等品牌探討先進 AI 邊緣運算行動裝置發展。

董事長蔡明忠表示，台灣大將與來自世界各地的企業與專家，共同思考如何讓這場技術浪潮帶來最大的價值，並深化 AI 在網路優化、智慧應用的可能性，推動產業進入更高效、低碳、永續發展的新時代。