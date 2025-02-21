投資台灣再添6企業！瑞儀光電斥資133億元於高雄、竹南建研發中心與無塵室廠房

截至目前「投資台灣三大方案」已吸引 1,664 家企業超過 2 兆 5,277 億元投資，預估創造 16 萬 749 個本國就業機會，其中「歡迎台商回台投資行動方案」有 333 家企業投資約 13,652 億元，帶來 9 萬 1,537 個就業機會；「中小企業加速投資行動方案」則已吸引 1,128 家企業投資約 5,726 億元，帶來 4 萬 591 個就業機會；後續尚有 15 家企業排隊待審。



瑞儀光電深耕顯示器背光模組與前光板等光學零組件製造，本次投資逾 133 億元，在高雄前鎮科技產業園區與竹南科學園區，興建研發中心與半導體等級無塵室廠房，新增 480 名本國員工，發展晶圓級光學元件的製造與研發。新廠將導入 AI 智慧製造技術，包含設備預診斷、良率分析等，提升生產效率與產品競爭力。此外，公司也積極節能減碳，採用節能、節水設備及使用綠建築建材，致力於永續發展。



碩天科技專注於不斷電系統、電源管理軟體、電源突波保護器及行動充電設備等產品的研發與製造，其產品廣泛應用於 IT 設備、企業級伺服器與消費電子領域，並以自有品牌 Cyberpower 行銷全球。為因應新產品開發需求並強化品牌競爭力，公司將於台南市新市產業園區投資逾 4 億元建置新生產基地，全面導入智能化生產技術，包括自動化設備、機械手臂、AIoT（物聯網）監控系統，以提升生產效率與產品品質。此外，新廠亦規畫建置太陽能發電系統、導入能源回收技術與實施多項節能減碳措施，積極落實 ESG 永續發展。



恒升企業專精於金屬零件板金、櫃體、板金應用等產品，廣泛應用於半導體、光電、生醫及綠能等高科技產業。近年來，由於 AI 半導體熱潮持續推動電子鈑金需求成長，為擴大生產規模並提升市場競爭力，恒升企業將投資逾 2 億元於新竹縣竹東鎮打造全新廠區。新廠將配置自動化倉儲、AGV 無人搬運車、光纖雷射熔接機，並搭配智慧自動軟體系統，進一步提升生產智慧化程度。此外，為降低環境負擔，生產過程中產生的廢棄金屬板材將交由專業廢鐵回收單位處理，確保資源有效再利用，以實現永續發展。