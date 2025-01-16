加持發財迎新年 臺鹽與泰山搶推發財水搶商機
鉅亨網記者張欽發 台北 2025-01-16 18:29
迎新年，除金融機構送到行民眾發財水之外，臺鹽 (1737-TW) 與泰山 (1218-TW) 都積極掌握春節前的發財水節慶行銷節奏，臺鹽推出台塩海洋鹼性離子水推出期間限定發財水，而泰山的泰山純水攜手全台最大財神廟北港武德宮，抽財福純金紀念金幣財富加持。
臺鹽指出，台塩海洋鹼性離子水推出期間限定發財水，選用喜氣洋洋的開運紅，搭配應景金蛇與財神爺插畫，年味滿滿，讓人一眼就愛上。
泰山指出，北港武德宮是全台最受歡迎的財神廟，2024 年的到訪人次高達 672 萬人，也因此每年農曆年北港武德宮受矚目的「錢母小紅包」總是引起排隊熱潮，這次除了財神祖廟的廟方活動外，泰山純水與武德宮聯名的「生財開運」純水春節限定版，除了抽 8888 發財金外，還有機會抽到「北港武德宮財福純金紀念金幣」。每份都含兩枚 999.9 純金的「財神」與「虎爺」造型紀念金幣。為祈求添福氣、招財進寶金蛇好運勢，武德宮主任委員與泰山企業一級主管一同為這批純水進行祈福儀式。
泰山指出，只要在活動期間購買泰山純水武德宮限定版商品任一瓶或無標籤版一箱，即可至活動網站登錄發票參加抽獎。武德宮秘書長喝過泰山純水頻頻稱讚甘甜水質，來自高山天然泉水及費工的 105 度高溫煮沸，是市場唯一真正的純淨水，自然也是最純淨的發財水。
泰山同時邀請知名命理師林霖指點發財水秘訣，林霖表示，2025 年是驛馬年，百業翻騰變動將帶來好契機。加上今年是雙春年，更是「造財引財」的最佳黃金年，他建議農曆正月民眾可以帶著發財水到廟裡去拜拜或者求神明加持。
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