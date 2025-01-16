加持發財迎新年 臺鹽與泰山搶推發財水搶商機

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-01-16 18:29

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臺鹽指出，台塩海洋鹼性離子水推出期間限定發財水，選用喜氣洋洋的開運紅，搭配應景金蛇與財神爺插畫，年味滿滿，讓人一眼就愛上。

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臺鹽台塩海洋鹼性離子水推出期間限定發財水。(圖：臺鹽提供)

泰山指出，北港武德宮是全台最受歡迎的財神廟，2024 年的到訪人次高達 672 萬人，也因此每年農曆年北港武德宮受矚目的「錢母小紅包」總是引起排隊熱潮，這次除了財神祖廟的廟方活動外，泰山純水與武德宮聯名的「生財開運」純水春節限定版，除了抽 8888 發財金外，還有機會抽到「北港武德宮財福純金紀念金幣」。每份都含兩枚 999.9 純金的「財神」與「虎爺」造型紀念金幣。為祈求添福氣、招財進寶金蛇好運勢，武德宮主任委員與泰山企業一級主管一同為這批純水進行祈福儀式。