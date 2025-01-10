臺鹽掌握節慶行銷節奏 海洋鹼性離子水推出期間限定發財水

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-01-10 12:53

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臺鹽指出，小龍年發財水採限時限量發售，消費者可至各通路及台塩門市購買，邀您共品發財好水，開啟新春最強運勢。

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金蛇年將屆，臺鹽公司董事長丁彥哲、總經理陳世輝、副總經理李杰翰率領幹部，向群眾拜早年，祝福大家蛇年行大運。董事長丁彥哲表示，迎接一年一度的新春佳節時刻，臺鹽推出應景年節禮盒與發財水，秉持「全人健康新主義」的品牌精神，要全方位守護顧客健康與美麗，感謝愛用者多年來的支持，也祝福消費者新年快樂，財源滾滾來。

臺鹽指出蛇年限定的台塩海洋鹼性離子水發財水是生活與事業上迎新年的最佳選擇，無論是拜拜祈福、參拜過爐，或是旅行出遊，420ml 輕巧好攜帶，隨時輕鬆補充水分。而在百業開工團拜或會議席間，人手一瓶傳遞祝福，象徵節節高升、業績紅不讓，送禮自用兩相宜。