華為重奪中國智慧手機王座！專家：難回2020年巔峰 現時應專注兩大領域

鉅亨網編譯陳韋廷 2025-02-21 15:00

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中國科技巨擘華為上月以逾 600 萬手機啟動量超越小米、OPPO、vivo 與蘋果等競爭對手，問鼎中國手機市，但專家最新指出，手機業務對華為來說可能越來越不重要了，當下注意力應全面轉向造車和 AI 應用上。

AI 方面，華為自己擁有盤古大模型，同時因為突然崛起的 DeepSeek 具有開源的特性，目前華為也開始擴容，接入 DeepSeek。在開源和閉源大模型之間，如果水準差不多，肯定要選擇接入開源大模型，果斷選擇用一個品質又好，更開放的基礎來建造自己的 AI 大廈。

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華為還應考慮 AI 如何跟本業結合，通訊設備、雲端服務、數位化轉型，尤其是製造業賦能、電子消費品等等都需要大量使用 AI 技術的，AI 大模型的使用會增強華為的產品與服務的實力。

華為發展 AI 還有一個巨大優勢，那就是旗下海思公司正在不斷投入的 AI 晶片—昇騰 910，目前不少麒麟手機 SoC 的產能都要給昇騰讓位，因為 AI 算力已成為博弈眾矢之的，得算力者得天下得基本邏輯並未完全改變。

除了硬體，華為還需要用昇騰構建全球領先的算力產品，更需要有繞過輝達 CUDA 的軟體能力。AI 才是華為的核心，這也是華為 2024 年提出的擁抱全面智慧化時代的戰略意義。

此外，專家認為華為當前應注重汽車業務，因手機業務短期內很難達到 2020 年巔峰時表現，但汽車業務是華為的新戰場。

華為在汽車領域設下智慧汽車解決方案，也就是原來的車 BU，以及鴻蒙智行，這個業務部門連虧 2 年，但去年上半年開始獲利，下半年業務更進行獨立運作，建立引望公司，引入了包括長安集團在內的汽車產業資本。這一業務領域今年有望實現進一步的戰略地位提升，成為華為一個核心獲利點。

總體來看，作為華為基本盤的 ICT 基礎設施業務現佔全球三分之一市場份額，這一市場地位還會維持且會服務到更多發展中國家市場，而穩定基本盤後，是手機為核心的電子消費品業務的回升，但很難回到 2020 年巔峰。