蘋果告別64GB儲存時代 起步線提高至128GB

鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-02-21 08:30

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蘋果 (AAPL-US) 周四（20 日）發布全新機型 iPhone 16e，正式宣告蘋果產品告別 64GB 儲存容量時代，所有新款 iPhone 起始儲存容量至少 128GB 起。

據《界面新聞》報導，蘋果早期推出 64GB 版本，是在當時用戶數據儲存需求相對較低、成本等因素考量下的選擇。

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早年應用程式（App）相對較小，照片和影片分辨率也沒像現在這般高，64GB 基本能滿足大部分用戶的日常使用，也為蘋果提供更具價格競爭力的產品配置。

同時，64GB 版本為行業樹立了儲存容量的標準之一，影響了其他品牌的產品配置策略。

然而，隨著科技發展，用戶數據量爆發式成長。主流 App 體積不斷膨脹，微信、抖音等常用 App 僅緩存數據就動輒數 GB，系統更新包也越來越大。

4K 影片拍攝、高解析度照片儲存、大型遊戲安裝等需求日益普遍，64GB 儲存空間在扣除系統佔用後，難以滿足用戶日常使用需求。

對於一些遊戲玩家而言，要安裝一些大型手遊，64GB 儲存空間更是捉襟見肘。像是《和平精英》在蘋果端，安裝包需要 2.41GB，系統則需要預留至少 5G 的空間。極為考驗手機性能的《原神》，安裝包加上下載資源後，很可能會佔用 10GB 以上的空間。

這些都促使蘋果選擇放棄 64GB。從蘋果官網可知，最新發布的中端產品 iPhone 16e，推出 128GB、256GB 和 512GB 三種儲存版本，去年蘋果推出的其他 iPhone 16 系列也是如此。