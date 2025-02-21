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鉅亨速報 - Factset 最新調查：泓德能源(6873-TW)EPS預估下修至9.71元，預估目標價為300元

鉅亨網新聞中心 2025-02-21 12:10


根據FactSet最新調查，共7位分析師，對泓德能源(6873-TW)做出2024年EPS預估：中位數由9.93元下修至9.71元，其中最高估值14.38元，最低估值6.49元，預估目標價為300元。

市場預估EPS

預估值2024年(前值)2025年2026年
最高值14.38(14.38)17.1119.83
最低值6.49(8.9)7.539.11
平均值9.99(10.64)15.1216.82
中位數9.71(9.93)16.1919.17

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2024年2025年2026年
最高值23,048,00025,058,00026,958,000
最低值9,667,00014,521,00015,304,000
平均值12,157,50017,706,17021,739,750
中位數9,991,00016,274,00022,348,500

歷史獲利表現

項目2023年2022年2021年2020年
EPS8.368.183.023.83
營業收入
(單位：新台幣千元)		5,839,0095,060,3712,680,0102,298,059

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/6873/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

台股市場預估eps

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