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盤中速報 - 恆生指數上漲676.27點至23253.25點，漲幅3%

鉅亨網新聞中心 2025-02-21 11:43


截至台北時間21日11:28，恆生指數上漲676.27點（或3%），暫報23253.25點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 週：+3.5%
  • 近 1 月：+13.31%
  • 近 3 月：+14.57%
  • 近 6 月：+28.93%
  • 今年以來：+12.55%

焦點個股


黃金及貴金屬概念領漲+5.11%。其中 復興亞洲(00274-HK) 上漲 84.38% ; 龍資源(01712-HK) 上漲 3.51% ; 壇金礦業(00621-HK) 上漲 2.08% 。

大中華區概念領漲+4.79%。其中 ＸＬ二南方恒科(07226-HK) 上漲 9.02% ; ＦＬ二南方國指(07288-HK) 上漲 5.75% ; ＦＬ二南方恒指(07200-HK) 上漲 5.61% 。

文章標籤

港股指數港股盤中指數走勢恆生指數黃金及貴金屬大中華區

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恆生指數23238.422.93%
現貨黃金2930.2-0.29%
復興亞洲0.05984.38%
龍資源1.773.51%
壇金礦業0.0480.00%
ＸＬ二南方恒科6.7259.35%
ＦＬ二南方國指3.3385.50%
ＦＬ二南方恒指5.1055.61%

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