盤中速報 - 恆生指數上漲676.27點至23253.25點，漲幅3%
鉅亨網新聞中心 2025-02-21 11:43
截至台北時間21日11:28，恆生指數上漲676.27點（或3%），暫報23253.25點。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：+3.5%
- 近 1 月：+13.31%
- 近 3 月：+14.57%
- 近 6 月：+28.93%
- 今年以來：+12.55%
焦點個股
黃金及貴金屬概念領漲+5.11%。其中 復興亞洲(00274-HK) 上漲 84.38% ; 龍資源(01712-HK) 上漲 3.51% ; 壇金礦業(00621-HK) 上漲 2.08% 。
大中華區概念領漲+4.79%。其中 ＸＬ二南方恒科(07226-HK) 上漲 9.02% ; ＦＬ二南方國指(07288-HK) 上漲 5.75% ; ＦＬ二南方恒指(07200-HK) 上漲 5.61% 。
- 最新遺產稅怎麼算？傳承必知重點有哪些？
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 盤中速報 - 恆生科技指數上漲221.45點至5721.47點，漲幅4.03%
- 盤中速報 - 恆生科技指數上漲180.67點至5680.69點，漲幅3.28%
- 盤中速報 - 恆生指數下跌-459.43點至22484.81點，跌幅2%
- 盤中速報 - 恆生科技指數下跌-169.91點至5502.33點，跌幅3%
下一篇