〈陸股盤後〉川普稱美中可能達成新貿易協議 三大指數漲跌互見

鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合報導 2025-02-20 16:30

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中國股市三大指數周四（20 日）收盤漲跌互見，美國總統川普周三表示，美方可能和中國達成新貿易協議，可見他對化解美中貿易衝突持開放態度。

滬指周四收盤跌 0.02% 報 3,350.78 點，深證成指漲 0.2% 報 10,794.54 點，創業板指跌 0.06% 報 2,225.58 點，滬深北三市成交額合計人民幣 1.7917 兆元。

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保險、電力、券商、釀酒等類股走低，零售、家電、紡織服裝、醫藥、食品飲料等族群拉升，人形機器人、消費電子等概念股活躍。

據《彭博》周四報導，川普在「空軍一號」上被問到美國是否會和中國達成新協議時，川普回道：「有可能，有可能。」

川普對中國國家主席習近平仍不吝於給予讚美，但他仍未明確表示兩人何時會直接對話。川普說：「美中有些競爭，但我跟習主席的關係，我會說，好得很。」

川普在 2020 年 1 月和中國達成初步貿易協議，要求北京承諾打擊竊取美國商業機密和技術的行徑，並承諾次年額外採購 2,000 億美元美國商品，同時降低部分美國出口商品的貿易壁壘。

對於川普的最新言論，澳盛銀行集團（ANZ）亞洲研究部門主管 Khoon Goh 表示，市場還在適應川普在社群平台上和受訪時的隨興發言，川普對中國的說法「只是即興」，建議投資人不必過度解讀。

法國東方匯理銀行（Credit Agricole）駐香港資深策略師 Eddie Cheung 則認為，目前川普對中國的態度「比預料中溫和」，為市場帶來一點支撐，「但我們可以合理認為，在美中達成所謂更廣泛貿易協議的路上，仍會有一些顛簸」。