敏盛預計贊助300萬元 推動矯正機關C型肝炎篩檢及治療計畫

敏盛今 (21) 日表示,集團預計贊助 300 萬元經費,支持國民健康署與法務部矯正署,合作推動矯正機關 C 型肝炎篩檢及治療計畫,與國際扶輪補助今年監所收容人 C 肝診治的自付費用,預計可嘉惠約 6000 名收容人。

敏盛提到,現在正邁向 2025 年消除 C 肝的最後一哩路,矯正機關收容人為達成目標的關鍵族群之一。自 2023 年 9 月起,國民健康署與矯正署合作推動「2023-2025 矯正機關 C 型肝炎篩檢及治療計畫」。

‌



敏盛表示,考量收容人經濟因素,將與國際扶輪補助監所 C 肝抗體陽性的收容人,進行後續接受 C 肝病毒檢驗、C 肝治療與病毒清除檢驗 (SVR12) 的門診掛號費、門診部分負擔及藥費部分負擔等自付費用,預計可嘉惠約 6000 名 C 肝抗體陽性需診治的收容人。