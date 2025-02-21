敏盛預計贊助300萬元 推動矯正機關C型肝炎篩檢及治療計畫
鉅亨網記者劉玟妤 台北 2025-02-21 10:31
敏盛今 (21) 日表示，集團預計贊助 300 萬元經費，支持國民健康署與法務部矯正署，合作推動矯正機關 C 型肝炎篩檢及治療計畫，與國際扶輪補助今年監所收容人 C 肝診治的自付費用，預計可嘉惠約 6000 名收容人。
敏盛提到，現在正邁向 2025 年消除 C 肝的最後一哩路，矯正機關收容人為達成目標的關鍵族群之一。自 2023 年 9 月起，國民健康署與矯正署合作推動「2023-2025 矯正機關 C 型肝炎篩檢及治療計畫」。
敏盛表示，考量收容人經濟因素，將與國際扶輪補助監所 C 肝抗體陽性的收容人，進行後續接受 C 肝病毒檢驗、C 肝治療與病毒清除檢驗 (SVR12) 的門診掛號費、門診部分負擔及藥費部分負擔等自付費用，預計可嘉惠約 6000 名 C 肝抗體陽性需診治的收容人。
敏盛執行長楊弘仁表示，集團致力建構醫療產業數位轉型與健康照護的生態系統，以創新的服務有效協助醫藥機構提升競爭力，同時扮演資源整合角色，響應政府「健康台灣」政策，推出「敏盛 50 共榮計畫」的全人健康照護計畫。
此外，集團中的盛弘 (8403-TW)，旗下敏盛智慧健康管理中心做為全台首家健康台灣智慧照護基地，結合醫養合一的智醫康寓、深入社區照護的躍獅連鎖藥局，以及預防醫學的哈佛健診，將完整提供亞健康族群的全方位健康管理服務，打造精準化的智慧健康樂齡宜居生態系。
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