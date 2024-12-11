盛弘醫藥生態系成果發酵 2025年獲利展望正向

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-12-11 18:15

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盛弘董事長楊弘仁指出，近年積極打造智慧醫療城，結合科技與醫療，提供民眾全方位的數位健康服務。

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近年盛弘投入健康生態系並導入智慧化的成果逐步顯現，且在政府「健康台灣」趨勢之下，有助盛弘旗下子公司的發展，明年轉投資獲利貢獻可期。累計今年前三季營收 32.14 億元，年增 14.52%，稅後純益 1.12 億元，年增 40.79%，每股純益 0.86 元。

盛弘旗下包括敏盛智慧健康管理中心、哈佛健診、智醫城中的智醫康寓，以及躍獅健康等。盛弘說明，敏盛智慧健康管理中心透過各項智慧化健康檢測、追蹤、健康飲食及運動習慣等計畫，達到心理健康、慢性病預防的全人健康照護。

哈佛健診則以預防醫學為核心，以健康管理、健康檢查、特色門診三大面向做為服務項目；位在智醫城 6 至 18 樓的智醫康寓，將 9 至 15 樓改造為醫養合一樂活公寓，目前已陸續交屋入住。

至於躍獅健康部分，今年創立好鄰居藥業聯盟，申請加入已經突破 1000 家，全台健保藥局覆蓋率超過 12%。好鄰居藥業聯盟透過聯合採購，共享、共用躍獅原有的藥品 GDP 倉儲物流，規模經濟的效益逐漸顯現。