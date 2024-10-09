盛弘旗下智醫康寓推樂活公寓 明年有望貢獻一年6000萬現金流

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-10-09 21:52

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盛弘醫藥 (8403-TW) 今 (9) 日召開法說會，董事長楊弘仁表示，各子公司重點業務逐漸發開花結果。其中，智醫康寓與台灣房屋推出桃園首座醫養合一樂活公寓，8 月已開始招租，預計明年交屋完成後，有望挹注盛弘一年約 6000 萬的現金流。

盛弘表示，位於智醫城 6 至 18 樓的智醫康寓，共有 148 間房，分別為 6 至 8 樓的尊榮套房、9 至 15 樓樂活公寓，以及 16 至 18 樓長期月租，鎖定不同目標客層。

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不過，為因應養生住宅需求不斷攀升，智醫康寓今年重新調整業務組合，將 9 至 15 樓改造成桃園首座醫養合一樂活公寓，並與台灣房屋集團合作，共同規劃智醫康寓經營轉型。

盛弘說明，第一階段的樂活公寓共有 78 間，目前封樓整修與銷售同步進行。盛弘進一步指出，樂活公寓將依不同房型收取不同價格的權利金，簽署定期化契約後便保障 20 年的使用權。

至於長租型以及尊榮套房部分，盛弘則指出，長租型已經在運營中，且已有客人入住；尊榮套房則有 30 間，由高級旅館運營中。

另外，楊弘仁也表示，躍獅已經啟動 4 年發展計畫，預計至 2027 年直營門市可達 56 家、加盟合作 166 家、聯採合作 287 家，好鄰居藥盟則挑戰 2000 家。躍獅為敏成 (4431-TW) 旗下公司，而掛牌最重要的要件就是如何將願景與績效呈現出來，若後續結盟效益佳，不排除最快後年以「好鄰居」名稱 IPO 上市。