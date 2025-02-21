沃爾瑪輸了 亞馬遜首次拿下季度營收冠軍寶座
鉅亨網編譯許家華 2025-02-21 08:02
零售界歷史性的一刻，亞馬遜 (AMZN-US) 首次季度營收超越沃爾瑪(WMT-US)，成為營收最高的零售商。這一里程碑標誌著亞馬遜在電子商務和雲端運算領域的持續增長，以及其在消費者心目中的重要地位。
亞馬遜本月稍早公布，第四季營收為 1878 億美元。沃爾瑪周四 (20 日) 公布，同時期營收 1805 億美元。
自 2012 年以來，沃爾瑪一直穩坐季度營收最高的零售商寶座，這是它在超越石油巨頭埃克森美孚 (XOM-US) 後獲得的稱號。
儘管亞馬遜拿下季度營收冠軍寶座，但在年銷售額方面，沃爾瑪依舊領先。FactSet 數據顯示，沃爾瑪預計本財年營收將達到 7087 億美元，而亞馬遜僅預期 2025 年全年營收達到 7008 億美元。
亞馬遜的核心零售部門仍然是其最大的營收來源，但龐大的雲端運算、廣告和賣家服務業務也是推升營收的大動力，其中第三方賣家服務 (包括亞馬遜在配送和運輸、廣告和客戶支援方面收取的佣金和費用) 去年總營收占比達 24.5%，而 AWS 營收占比也近 17%。
沃爾瑪一直跟進其主要競爭對手尋求維持銷售成長的方法，因此該公司也經營第三方市場並為賣家提供配送服務，儘管這兩項業務的規模都只是亞馬遜的一小部分。沃爾瑪還推出廣告業務和會員計畫 Walmart+，與亞馬遜 Prime 競爭。
隨著亞馬遜的崛起，未來的零售業格局將可能發生深刻變化。分析師指出，這一變化可能會促使其他零售商重新評估其業務策略，以適應不斷變化的市場環境。
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