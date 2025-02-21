鉅亨速報 - Factset 最新調查：NICE Ltd - ADRNICE-US的目標價調降至236元，幅度約4.84%
鉅亨網新聞中心 2025-02-21 06:15
根據FactSet最新調查，共14位分析師，對NICE Ltd - ADR(NICE-US)提出目標價估值：中位數由248元下修至236元，調降幅度4.84%。其中最高估值300元，最低估值153元。
綜合評級 - 共有18位分析師給予NICE Ltd - ADR評價：積極樂觀14位、保持中立4位、保守悲觀0位。
NICE Ltd - ADR今(21日)收盤價為153.59元。近5日股價上漲4.84%，標普指數上漲0.04%股價波動與大盤表現同步。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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