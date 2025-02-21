鉅亨速報 - Factset 最新調查：Host旅館及度假村(HST-US)EPS預估下修至0.84元，預估目標價為20.75元
鉅亨網新聞中心 2025-02-21 00:15
根據FactSet最新調查，共8位分析師，對Host旅館及度假村(HST-US)做出2025年EPS預估：中位數由0.86元下修至0.84元，其中最高估值0.98元，最低估值0.67元，預估目標價為20.75元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|0.98(1.06)
|1.03
|1.03
|最低值
|0.67(0.67)
|0.79
|1.03
|平均值
|0.84(0.87)
|0.91
|1.03
|中位數
|0.84(0.86)
|0.89
|1.03
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|59.73億
|63.26億
|67.38億
|最低值
|56.49億
|58.24億
|67.38億
|平均值
|58.29億
|60.36億
|67.38億
|中位數
|58.58億
|60.38億
|67.38億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|-1.04
|-0.02
|0.88
|1.04
|營業收入
|16.20億
|28.90億
|49.07億
|53.11億
詳細資訊請看美股內頁：
Host旅館及度假村(HST-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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