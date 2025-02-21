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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Host旅館及度假村(HST-US)EPS預估下修至0.84元，預估目標價為20.75元

鉅亨網新聞中心 2025-02-21 00:15


根據FactSet最新調查，共8位分析師，對Host旅館及度假村(HST-US)做出2025年EPS預估：中位數由0.86元下修至0.84元，其中最高估值0.98元，最低估值0.67元，預估目標價為20.75元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年
最高值0.98(1.06)1.031.03
最低值0.67(0.67)0.791.03
平均值0.84(0.87)0.911.03
中位數0.84(0.86)0.891.03

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年
最高值59.73億63.26億67.38億
最低值56.49億58.24億67.38億
平均值58.29億60.36億67.38億
中位數58.58億60.38億67.38億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年
EPS-1.04-0.020.881.04
營業收入16.20億28.90億49.07億53.11億

詳細資訊請看美股內頁：
Host旅館及度假村(HST-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSHST

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