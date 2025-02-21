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鉅亨速報 - Factset 最新調查：普爾(POOL-US)EPS預估下修至11.7元，預估目標價為355.00元

鉅亨網新聞中心 2025-02-21 00:15


根據FactSet最新調查，共6位分析師，對普爾(POOL-US)做出2025年EPS預估：中位數由12.06元下修至11.7元，其中最高估值12.06元，最低估值11.25元，預估目標價為355.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年
最高值12.06(12.35)14.1114.5
最低值11.25(11.25)12.2512.65
平均值11.66(11.92)12.9813.85
中位數11.7(12.06)12.7714.39

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年
最高值55.30億58.31億61.16億
最低值53.87億56.83億59.64億
平均值54.53億57.30億60.52億
中位數54.39億57.06億60.76億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年
EPS8.9715.9718.7013.35
營業收入39.37億52.96億61.80億55.42億

詳細資訊請看美股內頁：
普爾(POOL-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSPOOL

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