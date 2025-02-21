鉅亨速報 - Factset 最新調查：普爾(POOL-US)EPS預估下修至11.7元，預估目標價為355.00元
鉅亨網新聞中心 2025-02-21 00:15
根據FactSet最新調查，共6位分析師，對普爾(POOL-US)做出2025年EPS預估：中位數由12.06元下修至11.7元，其中最高估值12.06元，最低估值11.25元，預估目標價為355.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|12.06(12.35)
|14.11
|14.5
|最低值
|11.25(11.25)
|12.25
|12.65
|平均值
|11.66(11.92)
|12.98
|13.85
|中位數
|11.7(12.06)
|12.77
|14.39
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|55.30億
|58.31億
|61.16億
|最低值
|53.87億
|56.83億
|59.64億
|平均值
|54.53億
|57.30億
|60.52億
|中位數
|54.39億
|57.06億
|60.76億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|8.97
|15.97
|18.70
|13.35
|營業收入
|39.37億
|52.96億
|61.80億
|55.42億
詳細資訊請看美股內頁：
普爾(POOL-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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