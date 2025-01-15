鉅亨速報 - Factset 最新調查：安格魯金礦(AU-US)EPS預估上修至2.57元，預估目標價為33.56元
鉅亨網新聞中心 2025-01-15 22:15
根據FactSet最新調查，共10位分析師，對安格魯金礦(AU-US)做出2024年EPS預估：中位數由2.5元上修至2.57元，其中最高估值2.96元，最低估值2.36元，預估目標價為33.56元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|2.96(2.96)
|5.37
|5.77
|4.39
|最低值
|2.36(2.23)
|3.09
|2.78
|3.11
|平均值
|2.57(2.53)
|4.14
|4.21
|3.58
|中位數
|2.57(2.5)
|4.03
|3.89
|3.23
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|59.95億
|84.07億
|89.82億
|80.08億
|最低值
|55.76億
|72.54億
|68.48億
|80.08億
|平均值
|58.15億
|78.26億
|79.84億
|80.08億
|中位數
|58.35億
|77.43億
|80.88億
|80.08億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|2.27
|1.48
|0.71
|-0.56
|營業收入
|44.27億
|40.29億
|45.01億
|45.82億
詳細資訊請看美股內頁：
安格魯金礦(AU-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：安格魯金礦(AU-US)EPS預估下修至2.57元，預估目標價為31.67元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：安格魯金礦(AU-US)EPS預估上修至2.61元，預估目標價為31.67元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：安格魯金礦(AU-US)EPS預估下修至2.57元，預估目標價為31.67元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：安格魯金礦(AU-US)EPS預估下修至2.5元，預估目標價為32.69元
上一篇
下一篇