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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：West Pharmaceutical Services, Inc.WST-US的目標價調升至367.5元，幅度約4.26%

鉅亨網新聞中心 2024-12-13 22:15


根據FactSet最新調查，共8位分析師，對West Pharmaceutical Services, Inc.(WST-US)提出目標價估值：中位數由352.5元上修至367.5元，調升幅度4.26%。其中最高估值470元，最低估值265元。

綜合評級 - 共有13位分析師給予West Pharmaceutical Services, Inc.評價：積極樂觀7位、保持中立6位、保守悲觀0位。

West Pharmaceutical Services, Inc.今(13日)收盤價為331.62元。近5日股價上漲4.26%，標普指數下跌0.39%股價波動與大盤表現同步。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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美股WST市場預估目標價

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West Pharmaceutical Services, Inc.329.54-0.63%

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