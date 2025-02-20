製鞋廠中傑 – KY完成上市前競拍 擬3/7以每股128元掛牌

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-02-20 17:51

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積極在印尼及印度擴充產能的製鞋廠中傑 - KY(6965-TW)，就中傑 - KY 的接單狀況而言，2025 年上半年的接單已滿，預計在 3 月 7 日上市掛牌交易，同時，中傑 - KY 完成上市前的競拍作業，並在今天公布上市承銷價爲 128 元。

中傑 - KY 上市前競拍作業已經完成，競拍張數爲 12417 張，競拍底價爲每股 100 元，而競拍結果，最低得標價格爲每股 185.12 元，最高得標價格爲每股 263 元，加權平均得標價格爲 197.85 元。上市承銷價訂爲 128 元。

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中傑 - KY 2024 年營收 269.87 億元，年增 18.68%，全年生產鞋品 4056 萬雙，創新高，法人估全年賺回超過一個股本，每股純益上看 12 元；2025 年預估鞋品產量在 4200-4400 萬雙。

中傑 - KY 董事會通過對印尼總金額逾 2.01 億美元 (新台幣 64.7 億元) 的投資案，這也是中傑 - KY 繼在印度投資之後的在非中國大陸最新投資規劃。中傑 - KY 在印尼的投資案先期投資在 600 萬美元，預計在 2026 年投產，先期年產規劃 350-400 萬雙；同時，以中傑 - KY 積極在兩岸以外的印尼、印度等國投資，也預估到 2028 年達成在中國大陸產值與非中國地區產值各占 50% 的目標。

同時，中傑 - KY 今年預估資本支出達 3000 萬美元，高於 2024 年，主要在投資包括印尼、印度的新廠、新產能開發案。