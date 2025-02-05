製鞋廠中傑-KY上半年接單滿 擬3月上旬IPO上市

積極在南亞及東南亞地區擴充產能的製鞋廠中傑 - KY(6965-TW)，預計在 3 月上旬上市掛牌交易，同時，在 2 月 14-18 日進行上市前競拍作業，競拍底價爲 100 元，而就目前中傑 - KY 的接單狀況而言，2025 年上半年的接單已滿，