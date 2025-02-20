【量大強漲股整理】二月份迎接下半月該留意那些大事?未來主流股?
鉅亨研報 2025-02-20 17:25
加權指數今日開低震盪，盤中跌幅收斂，終場下跌 116.62 點，收在 23487.46 點，成交量微縮至 3815.48 億。
觀察三大法人今天籌碼動向，外資賣超 167.97 億元，投信賣超 64.22 億元，自營商賣超 6.4 億元，三大法人合計賣超 238.6 億元 ，其中，外資、自營商連賣二日，投信則連續賣超三日
聯準會會議記錄顯示，美國官員對川普關稅可能影響通膨及物價穩定表達擔憂，並暗示利率政策將維持不變，甚至可能放緩量化緊縮 (QT)，此消息引發美債殖利率下滑，標普 500 指數再創歷史新高，美股三大指數中，道瓊工業平均指數上漲 0.16%，那斯達克指數微漲 0.07%，費城半導體指數則大漲 1.18%，蘋果發布最平價 AI 手機 iPhone 16e，股價小幅上漲 0.16%，受美股利好消息提振，台股今日在權值股壓抑下，加權指數今日開低震盪，盤中跌幅收斂，終場下跌 116.62 點，收在 23487.46 點，成交量微縮至 3815.48 億，台股日線三連紅後出現小回，儘管大盤承壓，部分受政策題材與商機帶動的族群逆勢走強，現階段就是【選股重於選市】
股票方面，美國資料中心電力需求增長，推動電網升級相關的重電股表現亮眼，(1514-TW) 亞力，強勢漲停，(1503-TW) 士電、(1519-TW) 華城與 (1513-TW) 中興電，等股價同步上揚，川普推動「美國製造」政策，刺激半導體擴廠概念股大漲，(3131-TW) 弘塑 + 4%、(3551-TW) 世禾 + 4%、(8028-TW) 昇陽半導體，再創新高，(6488-TW) 環球晶上漲 + 3.63%、(4770-TW) 上品，攀升 9.97% 漲停；國際局勢方面，俄烏戰爭和談露出曙光，市場對戰後重建商機期待提升，水泥、鋼鐵及散裝航運族群普遍上揚，水泥股由 (1101-TW) 台泥，領漲，漲幅 2.72%；鋼鐵股如 (2025-TW) 千興、(2024-TW) 志聯表現強勢；散裝航運股 (2637-TW) 慧洋 - KY、(2612-TW) 中航與 (5608-TW) 四維航也出現反彈行情；台股雖受權值股拖累，但美國政策題材與和平商機成為盤面支撐，低基期與概念股的表現活躍，市場投資焦點逐漸轉向中小型股及跌深反彈族群，盤勢震盪下，個股操作機會仍多，投資人可關注半導體擴廠、重電升級及戰後重建等題材族群，靈活掌握短線反彈機會，並留意權值股後續動態對大盤的影響。
權值股方面表現相對疲弱，(2330-TW) 台積電，下跌 0.92%，收在 1080 元，台積電受晶片關稅壓力影響盤中股價重挫，市場對台積電可能參與拯救英特爾的傳聞仍持觀望態度；(2317-TW) 鴻海，下跌 0.55%，收在 182 元，鴻海集團在全球推動永續發展的浪潮中展現卓越表現，以實際行動落實綠色發展理念，集團持續在水資源綠色管理領域投入資源和努力，近期傳來佳績，大陸富士康鄭州園區成功通過可持續水管理認證的初次審核，並取得最高等級的白金級認證；(2454-TW) 聯發科，下跌 2.6%，收在 1500 元，聯發科在 2024 年交出亮眼成績單，全年每股純益高達 66.92 元，為歷史第三高紀錄，展現其強大的競爭力和市場地位，法人對 2025 年抱有樂觀態度，認為隨著市場需求回升、產品組合優化及新技術推進，聯發科今年有望重回每股獲利超過七股本，即每股純益 70 元以上的榮景。
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