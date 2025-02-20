【量大強漲股整理】二月份迎接下半月該留意那些大事?未來主流股?

鉅亨研報 2025-02-20 17:25

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觀察三大法人今天籌碼動向，外資賣超 167.97 億元，投信賣超 64.22 億元，自營商賣超 6.4 億元，三大法人合計賣超 238.6 億元 ，其中，外資、自營商連賣二日，投信則連續賣超三日

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權值股方面表現相對疲弱，(2330-TW) 台積電，下跌 0.92%，收在 1080 元，台積電受晶片關稅壓力影響盤中股價重挫，市場對台積電可能參與拯救英特爾的傳聞仍持觀望態度；(2317-TW) 鴻海，下跌 0.55%，收在 182 元，鴻海集團在全球推動永續發展的浪潮中展現卓越表現，以實際行動落實綠色發展理念，集團持續在水資源綠色管理領域投入資源和努力，近期傳來佳績，大陸富士康鄭州園區成功通過可持續水管理認證的初次審核，並取得最高等級的白金級認證；(2454-TW) 聯發科，下跌 2.6%，收在 1500 元，聯發科在 2024 年交出亮眼成績單，全年每股純益高達 66.92 元，為歷史第三高紀錄，展現其強大的競爭力和市場地位，法人對 2025 年抱有樂觀態度，認為隨著市場需求回升、產品組合優化及新技術推進，聯發科今年有望重回每股獲利超過七股本，即每股純益 70 元以上的榮景。

賴清德提高國防預算，軍工股持續表現，佳螢新春特別節目領先預告

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二月份迎接下半月該留意那些大事? 未來主流股?

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文章來源: 摩爾投顧莊佳螢分析師