中華電信以全光網路結合創新跨雲傳輸技術 成全台首家獲IOWN全球論壇認證企業

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2025-02-20 19:40

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中華電信 (2412-TW) 研究院近期發表「基於長距離 RDMA 的創新跨雲低延遲傳輸架構」，成為台灣首家獲得 IOWN 全球論壇概念性驗證認證的企業，顯示中華電信在新世代全光雲網技術領域已與 NTT、Fujitsu 等國際大廠具相當實力，對於推動 IOWN 高速、低延遲、低耗能的網路系統架構有具體的貢獻。

中華電信說明，本技術以遠端直接記憶體存取技術 (RDMA) 與全光網路 (APN) 結合，打造開放且高品質的光傳輸環境，大幅降低資料傳輸過程中的 CPU 負擔，進而減少資料傳輸延遲與設備能耗。

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中華電信進一步提到，相較傳統網路技術，本技術可於 100 Gbps 全光網路環境中，限制相同的耗能條件下，將傳輸時間大幅縮短近 95%，對未來創新應用的發展奠定更好的基礎。

此外，本技術兼顧機房節能與高效能網路傳輸特性，可廣泛應用於企業雲端機房及金融服務產業等場域。

因應 AI 發展，帶動大量訓練與推論跨雲流量及用電需求，中華電信將應用此技術於自有的 AI 機房，並結合全光網路建設，不僅可強化資料隱私保護，也有效降低耗電量，確保服務穩定性。