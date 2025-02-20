中華電信以全光網路結合創新跨雲傳輸技術 成全台首家獲IOWN全球論壇認證企業
鉅亨網記者劉玟妤 台北 2025-02-20 19:40
中華電信 (2412-TW) 研究院近期發表「基於長距離 RDMA 的創新跨雲低延遲傳輸架構」，成為台灣首家獲得 IOWN 全球論壇概念性驗證認證的企業，顯示中華電信在新世代全光雲網技術領域已與 NTT、Fujitsu 等國際大廠具相當實力，對於推動 IOWN 高速、低延遲、低耗能的網路系統架構有具體的貢獻。
中華電信說明，本技術以遠端直接記憶體存取技術 (RDMA) 與全光網路 (APN) 結合，打造開放且高品質的光傳輸環境，大幅降低資料傳輸過程中的 CPU 負擔，進而減少資料傳輸延遲與設備能耗。
中華電信進一步提到，相較傳統網路技術，本技術可於 100 Gbps 全光網路環境中，限制相同的耗能條件下，將傳輸時間大幅縮短近 95%，對未來創新應用的發展奠定更好的基礎。
此外，本技術兼顧機房節能與高效能網路傳輸特性，可廣泛應用於企業雲端機房及金融服務產業等場域。
因應 AI 發展，帶動大量訓練與推論跨雲流量及用電需求，中華電信將應用此技術於自有的 AI 機房，並結合全光網路建設，不僅可強化資料隱私保護，也有效降低耗電量，確保服務穩定性。
中華電信研究院蘇添財院長表示，此次的跨雲技術認證結果，顯示中華電信對於開拓具未來性的應用技術充滿熱情並付諸實踐，助力台灣發展主權 AI 所需的基礎網路設施。
- 如何發揮多重資產策略的最大優勢?
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 中華電信攜手NTT推進IOWN 合作跨國全光網路創新應用
- 中華電信民營化20周年 董座簡志誠：六大方向引領今年市值破兆
- 中華電信SBC技術在金門完成部署 提升離島通信韌性
- MWC開展在即 聯發科帶動網通概念股出線