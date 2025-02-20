新漢今年營收估雙位數成長 機器人專案明年放量
鉅亨網記者彭昱文 台北 2025-02-20 16:41
工業電腦新漢 (8234-TW) 董事長林茂昌表示，今年在工業電腦、網通需求回溫，營運將重返成長軌道，可望有雙位數的增幅；機器人應用方面，林茂昌表示，ODM 專案、標準品都將於明年開始量產，屆時會看到顯著的成長。
林茂昌表示，過去兩年工業電腦產業積壓了很多庫存，但現在看起來去化差不多，網通也開始回溫，自去年第四季起看到業績陸續回來，加上 IP CAM、機器人、智慧工廠等業務陸續有斬獲，推升營運表現。
其中，在機器人方面，林茂昌認為，安全協作機器人將是趨勢，而新漢旗下創博能提供人型及多足機器人設計套件產品，更是少數通過安全性認證的業者，未來這一塊將有很大的優勢。
創博總經理沈倩怡表示，機器人導入工廠的認證大約兩年，目前在手專案來看，ODM 有約 8 個，客戶涵蓋美國、中國、日韓、歐洲等，預計明年美、中客戶會先量產；標準品案子則約 20 個，最快今年通過認證、明年量產。
而新漢旗下安控領域的子公司綠基去年繼取得長榮海運二期的海港大型專案後，緊接獲得美系大廠代工訂單，今年第一季更推出高階影像 AI 攝影機以及影像儲存運算伺服器，綠基也預計在今年登錄興櫃。
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