新漢今年營收估雙位數成長 機器人專案明年放量

鉅亨網記者彭昱文 台北 2025-02-20 16:41

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林茂昌表示，過去兩年工業電腦產業積壓了很多庫存，但現在看起來去化差不多，網通也開始回溫，自去年第四季起看到業績陸續回來，加上 IP CAM、機器人、智慧工廠等業務陸續有斬獲，推升營運表現。

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其中，在機器人方面，林茂昌認為，安全協作機器人將是趨勢，而新漢旗下創博能提供人型及多足機器人設計套件產品，更是少數通過安全性認證的業者，未來這一塊將有很大的優勢。

創博總經理沈倩怡表示，機器人導入工廠的認證大約兩年，目前在手專案來看，ODM 有約 8 個，客戶涵蓋美國、中國、日韓、歐洲等，預計明年美、中客戶會先量產；標準品案子則約 20 個，最快今年通過認證、明年量產。