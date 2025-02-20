〈台股盤後〉權值股熄火 重電、綠能股接力來電 跌116點退守5日線

台股今 (20) 日開盤以下跌 73.11 點開低，在台積電、聯發科等電子權值股疲軟下，指數持續下探，一度跌幅逾 200 點，回測 23400 點大關，但類股輪動到重電、綠能股大漲，跌幅收斂，終場收 23487.46 點，下跌 116.62 點，雖失守 23500 大關，但守住 5 日線，成交量 3815.48 億元。