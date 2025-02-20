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〈台股盤後〉權值股熄火 重電、綠能股接力來電 跌116點退守5日線

鉅亨網記者吳承諦 台北 2025-02-20 13:55

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〈台股盤後〉權值股熄火 重電、綠能股接力來電 跌116點退守5日線。(圖：shutterstock)

台股今 (20) 日開盤以下跌 73.11 點開低，在台積電、聯發科等電子權值股疲軟下，指數持續下探，一度跌幅逾 200 點，回測 23400 點大關，但類股輪動到重電、綠能股大漲，跌幅收斂，終場收 23487.46 點，下跌 116.62 點，雖失守 23500 大關，但守住 5 日線，成交量 3815.48 億元。

權值股整體走弱，台積電 (2330-TW)(TSM-US) 跌 10 元，跌近 1%，收 1080 元；聯發科 (2454-TW) 跌 40 元，跌 2.59%，收 1500 元；日月光 (3711-TW) 跌逾 2%、廣達 (2382-TW) 跌約 1%、鴻海於平盤下方遊走。


受惠台電強韌電網計畫及訂單能見度佳，重電類股走強，亞力 (1514-TW)、華城 (1519-TW) 均攻上漲停，士電 (1503) 漲逾 9%，中興電漲近 9%；電纜類股同樣上攻，榮星 (1617-TW)、華榮 (1608-TW)、合機 (1618-TW) 均漲停。

資金輪動至綠能類股，森崴能源 (6806-TW)、鋼聯 (6581-TW) 均漲近 4%，雲豹能源 (6869-TW) 漲約 2%，富威電力 (6994-TW) 漲約 1%，上緯投控 (3708-TW)、泓德能源 (6873-TW) 均走強。

俄烏有望停戰，持續帶動重建概念股走揚，台泥 (1101-TW) 漲近 3%、亞泥 (1102-TW) 漲逾 1%，嘉泥 (1103-TW)、環泥 (1104-TW) 均漲近 1%。

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台股重電綠能水泥

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台積電1080-0.92%
合機52.69.81%
嘉泥17.150.88%
亞泥41.551.09%
台泥33.952.72%
上緯投控88.80.68%
富威電力1471.38%
鋼聯1113.26%
環泥29.550.68%
華榮29.69.83%
榮星18.859.91%
華城6239.88%
亞力1089.98%
廣達266.5-1.11%
日月光投控179.5-2.18%
聯發科1500-2.60%
台積電200.95-0.88%

相關權證

加權指數法興(購) 槓桿9.2
加權指數法興(購) 槓桿7.72
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加權指數法興(售) 槓桿10.05

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