〈台股盤後〉權值股熄火 重電、綠能股接力來電 跌116點退守5日線
鉅亨網記者吳承諦 台北 2025-02-20 13:55
台股今 (20) 日開盤以下跌 73.11 點開低，在台積電、聯發科等電子權值股疲軟下，指數持續下探，一度跌幅逾 200 點，回測 23400 點大關，但類股輪動到重電、綠能股大漲，跌幅收斂，終場收 23487.46 點，下跌 116.62 點，雖失守 23500 大關，但守住 5 日線，成交量 3815.48 億元。
權值股整體走弱，台積電 (2330-TW)(TSM-US) 跌 10 元，跌近 1%，收 1080 元；聯發科 (2454-TW) 跌 40 元，跌 2.59%，收 1500 元；日月光 (3711-TW) 跌逾 2%、廣達 (2382-TW) 跌約 1%、鴻海於平盤下方遊走。
受惠台電強韌電網計畫及訂單能見度佳，重電類股走強，亞力 (1514-TW)、華城 (1519-TW) 均攻上漲停，士電 (1503) 漲逾 9%，中興電漲近 9%；電纜類股同樣上攻，榮星 (1617-TW)、華榮 (1608-TW)、合機 (1618-TW) 均漲停。
資金輪動至綠能類股，森崴能源 (6806-TW)、鋼聯 (6581-TW) 均漲近 4%，雲豹能源 (6869-TW) 漲約 2%，富威電力 (6994-TW) 漲約 1%，上緯投控 (3708-TW)、泓德能源 (6873-TW) 均走強。
俄烏有望停戰，持續帶動重建概念股走揚，台泥 (1101-TW) 漲近 3%、亞泥 (1102-TW) 漲逾 1%，嘉泥 (1103-TW)、環泥 (1104-TW) 均漲近 1%。
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