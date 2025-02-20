全盈支付談經營創新 不打搶客戰 憑零售金融優勢拚用戶黏著度
鉅亨網記者王莞甯 台北 2025-02-20 13:34
隨著非現金支付的使用比例不斷攀升，今年台灣市場有望達到 40%，全家 (5903-TW) 轉投資專營電支機構的全盈支付總經理劉美玲表示，目前國內已有近 30 家專營與兼營電支機構搶攻消費市場，全盈支付作為後進的競爭者，不打搶客戰，而是基於全家通路與玉山銀行的零售金融優勢，拚創新提升用戶的黏著度。
據 2023 年日本經濟產業省資料統計，日本非現金支付占比為 39.3%，與台灣現況接近，信用卡支付占大宗，達到 83.5%，而條碼支付則是成長最快的支付方式，占比為 8.6%。
近日由日本信用卡協會副會長松井哲夫領導的日本知名企業代表團拜訪台灣，特別關注信用卡、電子支付及風控和防詐等因應措施，經資策會協力安排，首度與玉山銀行及全盈支付展開實務經驗交流。
日本信用卡協會副會長松井哲夫分享，2024 年訪日旅客人數持續攀升，帶動入境消費金額大幅成長，2024 年 4 月和 6 月已較 2019 年疫前成長 68.8%，隨著世界博覽會將於 4 月中旬在日本關西大阪盛大開展，預計再掀起一波觀光熱潮，而萬博會另一亮點是，全面可使用非現金交易，顯示非現金支付已成消費常態。
同時，台灣消費者也已養成非現金支付習慣，據金管會最新統計，2024 年國內非現金支付的筆數超過 83 億筆，年增率 20.18%。
全盈支付藉由技術創新提升用戶體驗，並具備特有的減碳贏家服務，持續擴建消費者的綠色低碳支付生態圈，跨足金融、零售、科技資訊、化妝品製造和交通運輸等產業，讓用戶在日常生活中實踐減碳行動與綠色消費。
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