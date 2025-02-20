Gemini for Google Workspace 開始支援繁體中文

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2025-02-20 15:55

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Google(GOOG-US) 今 (20) 日宣布，Gemini for Google Workspace 擴大支援範圍，在 Google 文件、Google 試算表、雲端硬碟及 Gmail 側邊面板中的 Gemini，將新增 17 種語言，其中包括繁體中文，協助用戶以慣用語言執行更多工作任務。

Google 指出，從本周開始，Google 文件、Google 試算表、雲端硬碟及 Gmail 側邊面板中的 Gemini 支援此次新增的 17 種語言，包含阿拉伯文、繁體中文、捷克文、丹麥文、荷蘭文、芬蘭文、希伯來文、匈牙利文、挪威文、波蘭文、羅馬尼亞文、俄文、瑞典文、泰文、土耳其文、烏克蘭文，以及越南文，此次擴展將讓全球超過 10 億名的使用者更易使用 Gemini for Workspace。

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Google 提到，無論用戶在 Google 文件中撰寫社群媒體文案、在雲端硬碟中彙整多個檔案的重點，或是查看 Gmail 收件匣中的信件，皆可利用側邊面板中的任何一種語言完成工作任務，且圖像生成功能同樣支援這些語言。

不過 Google 也補充，此次新增的語言，暫時不支援人物圖像生成功能，且目前 Google 簡報與 Google Chat 側邊面板中的 Gemini 僅支援英文版本。