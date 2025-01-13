台灣支付史寫新頁！中信銀2024刷破9300億元 穩居刷卡王寶座

鉅亨網記者陳于晴 台北 2025-01-13 18:35

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中國信託銀行去 (2024) 年刷新台灣支付業務新紀錄，信用卡累計消費金額達新台幣 8053 億元、簽帳金融卡累積消費金額達 1249 億元，雙雙位居市場第一，2024 年度累積消費金額為 9302 億元，穩居「刷卡王」寶座；中信銀的信用卡流通卡數、有效卡數及包含簽帳與預借現金手續費、循環信用利息的三大收入，皆維持市場第一，寫下「刷卡王」、「流通卡王」及「收入王」三冠王佳績。

中信銀表示，「佈局關鍵消費場景」、「拓展多元產品服務」及「深化經營創新支付」三大經營主軸，推升中信卡維持市場領先，隨著台灣支付市場的蓬勃發展，2024 年中信卡在各產業消費金額皆有成長，國人出國需求增加，以旅遊、海外消費、餐飲及超市超商的兩位數年成長率最為亮眼。

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觀察中信卡友持卡情況則發現，持卡年資在 5 年以下的新卡友消費佔比近四成，尤為顯著，顯示出中信卡多款的選擇及服務獲得新一代消費者的支持。

為感謝廣大中信卡友，中信銀表示，自 2025 年 2 月起，於台北松山機場推出獨家專屬貴賓室服務，中信鼎極卡友可在環亞貴賓室專屬空間享用餐飲服務，提升中信卡友貴賓禮遇品質。此外，適逢農曆春節，中信卡也將推出旅遊、餐飲及超市量販等優惠，滿足卡友節慶期間的購物需求。

展望未來，中信銀表示，將持續擴大與各產業領導品牌合作，將支付場景與日常生活緊密結合，針對跨境支付需求的增長趨勢，則將擴大應用模式，滿足多元消費需求。