川普政府裁員潮一波波！美聯社：美國稅局打算裁7000名試用期僱員
鉅亨網編譯陳韋廷 2025-02-20 13:20
《美聯社》在當地時間周三 (19 日) 引述消息人士最新報導，美國國稅局 (IRS) 打算從當地時間周四 (20 日) 開始在華盛頓特區和全美各地裁員約 7,000 人，此次裁員影響的是該機構工作一年或一年以下的試用期員工。
此次裁員是馬斯克領導的政府效率部 (DOGE) 縮減政府機構規模的部分行動，DOGE 命令各機構解僱幾乎所有尚未獲得公務員保護的試用期僱員。
目前還不清楚此次裁員將對今年稅務服務帶來多少影響，而作為國家稅收機關，IRS 在拜登政府時期的任務是針對有錢的逃稅者。截至去年底，IRS 向富有的逃稅者徵收逾 13 億美元的補繳稅款。
根據 IRS 最新數據，該機構在全美共有約 9 萬名員工，少數族裔佔其員工總數的 56%，女性佔 65%。
除裁員計畫外，川普政府還打算把 IRS 的工作人員借給國土安全部，以協助移民執法。
美國國土安全部長 Kristi Noem 本月稍早致函要求財長貝森特 (Scott Bessent) 借調國稅局工作人員，以幫助正在進行的打擊移民的努力。
- 如何發揮多重資產策略的最大優勢?
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 政府福利非大鍋飯！美投資人喊DOGE紅利計畫 馬斯克贊聲：會和總統討論看看
- 川普考慮發放「DOGE紅利」 可能非5000美元而是11美元
- DOGE聲稱節省550億美元 實際數據僅86億美元
- 避免利衝 川普：不會讓馬斯克參與政府太空相關決策
上一篇
下一篇