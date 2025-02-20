川普出掉所有王牌 德國學者：普丁成最大贏家

鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-02-20 10:30

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美國國務卿盧比歐和俄羅斯外長拉夫羅夫周二（18 日）分別率領兩國代表團在沙烏地阿拉伯利雅德舉行會談，討論結束烏克蘭戰爭的可能性。

德國《焦點》周刊周二指出，美國總統川普在這場會晤前就出掉了手裡所有王牌，對俄羅斯做了出人意料的讓步。例如，美方不讓烏克蘭加入北約（NATO），以及要求歐洲獨自承擔維和責任。

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俄羅斯已由此實現重要目標，因此其在利雅德最在意的是恢復美俄外交關係。德國科隆大學政治學家托馬斯 · 耶格爾說，俄羅斯總統普丁是這場會議的最大贏家。

耶格爾在接受《焦點》周刊採訪時說：「俄羅斯對美國來說又成了一個完全正常的國家。」他說，這次會晤達成了三點共識，除了美俄加強外交關係，還有就烏克蘭和平進程成立一個工作組。

他說：「從俄羅斯的角度看，第三點尤為重要，那就是討論地緣政治問題和經濟合作。說得白一點，討論一下如何解除制裁。」

耶格爾說，拉夫羅夫還將解除制裁作為啟動和談的條件。「可以說，俄羅斯已經被平反了。而且，俄羅斯這邊沒有為此付出任何代價。」

耶格爾說，美國人這麼搞，「從一開始就是完全不專業的外交政策」。他說，俄羅斯目前追求兩個目標：一是成為美國在歐洲的頭號對話夥伴；二是擺脫經濟鉗制。他說，俄羅斯會把這兩點列為和談條件。